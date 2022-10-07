Вашингтон, 7 октября 2022, 09:44 — REGNUM Группа членов палаты представителей США внесла на рассмотрение законопроект, предполагающий вывод американских войск из Саудовской Аравии в знак протеста против сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+, сообщает New York Post.
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Законодатели добавили, что поддержка Эр-Риядом и Абу-Даби сокращения добычи представляет собой «враждебный акт против Соединенных Штатов и четкий сигнал о том, что они выбрали сторону России» в конфликте на территории бывшей УССР.
Накануне ОПЕК+ объявила, что ее страны-члены сократят добычу нефти, начиная с ноября, примерно на 2 млн баррелей в день, что составляет около 2% мировых поставок. Такое решение в Белом доме назвали «недальновидным» на фоне попыток администрации Байдена удержать цены на бензин от резкого роста в преддверии промежуточных выборов в ноябре.