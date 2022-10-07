Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Группа членов палаты представителей США внесла на рассмотрение законопроект, предполагающий вывод американских войск из Саудовской Аравии в знак протеста против сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+, сообщает New York Post.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Это решение является поворотным моментом в наших отношениях с нашими партнерами по Персидскому заливу», — заявили члены палаты представителей Том Малиновски, Сьюзан Уайлд и Шон Кастен.

Законодатели добавили, что поддержка Эр-Риядом и Абу-Даби сокращения добычи представляет собой «враждебный акт против Соединенных Штатов и четкий сигнал о том, что они выбрали сторону России» в конфликте на территории бывшей УССР.

«Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу странам, которые активно работают против нас», — заявили трое.

«Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь [президенту России Владимиру] Путину, они должны рассчитывать на его защиту», — заявили они.

Накануне ОПЕК+ объявила, что ее страны-члены сократят добычу нефти, начиная с ноября, примерно на 2 млн баррелей в день, что составляет около 2% мировых поставок. Такое решение в Белом доме назвали «недальновидным» на фоне попыток администрации Байдена удержать цены на бензин от резкого роста в преддверии промежуточных выборов в ноябре.