Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Для того чтобы продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, Конгрессу США необходимо понимать стратегию главы Белого дома Джо Байдена. в противном случае бесконечно это длиться не может. Об этом заявил член палаты представителей Крис Стюарт, передаёт телеканал Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать [Киев] без понимания стратегии Байдена по завершении военных действий», — подчеркнул Стюарт.

По его словам, американский лидер должен в ближайшее время дать исчерпывающие объяснения по нарастающему объёму помощи Киеву, чтобы у конгресса не складывалось впечатление о безответственности расходования ресурсов для помощи киевскому режиму. В частности, необходимо обозначить конечную цель данной поддержки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября американский президент Джо Байден в телефонном разговоре сообщил Владимиру Зеленскому о выделении Киеву $625 млн на военные нужды. Американский лидер заверил Зеленского, что Киев будет получать помощь «столько, сколько потребуется». По информации Белого дома, Киев получит партию американских РСЗО HIMARS, а также артиллерийские орудия и боеприпасы, бронетехнику и другую «помощь».

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