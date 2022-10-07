Мелитополь, , 09:43 — REGNUM Массированными обстрелами береговой линии около города Энергодар киевские нацисты ведут подготовку к десантной операции. Об этом 7 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов эфире «Соловьев Live».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Киевские] войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта. Пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться. Понятно, что если у них по квадратам все будет пристреляно, то можно будет защищать боевиков в случае высадки десанта», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый главнокомандующий австралийской армией генерал-лейтенант Саймон Стюарт предупредил, что к перспективе ядерной войны в Европе следует относиться «очень серьёзно», поскольку мир вступает в стратегическую эру, отличную от прошлых 80 лет.