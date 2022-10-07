Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В России по национальному проекту «Культура» ведётся масштабное обновление библиотек — открыто уже 778 модельных библиотеки. На Камчатке модернизировали учреждения культуры в Петропавловске-Камчатском, Елизове и поселке Усть-Камчатск. 6 октября состоялось открытие модельной библиотеки в селе Эссо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

T. me/mininform64 Национальный проект «Культура»

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Благодаря нацпроекту обновили Межпоселенческую центральную библиотеку имени К. С. Черканова в Эссо, которая превратилась в современное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функцию.

«Главный замысел модернизации библиотеки — пространство, разделённое на функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга. Модельная библиотека способна организовывать досуг самым разным группам населения, тем самым объединяя их общий замысел», — отметил замминистра культуры Камчатки Владимир Пегуров.

В библиотеке появилось несколько функциональных зон: регистрации и сервисных услуг, зона комфортного чтения, конференц-зал для проведения мероприятий, места для индивидуальной работы, выставочные пространства и площадки для игр.

Директор учреждения Анна Нахимова отметила, что преобразования по достоинству оценили и коллектив и посетители.

«После проведения ремонта изменились внешний облик и внутреннее пространство в библиотеке: установлено современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная мультимедийная звуковая и копировальная техника, значительно обновился книжный фонд», — прокомментировала Анна Нахимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в микрорайоне Пионерный по национальному проекту «Культура» открыли модельную библиотеку. Новое пространство заработало на базе библиотеки имени Альберта Мифтахутдинова.