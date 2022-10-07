Ереван, 7 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Ереван согласен на то, чтобы Евросоюз направил гражданскую миссию, которая будет находиться на армяно-азербайджанской границе, чтобы помощь в её делимитации. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба правительства Армении.

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«Армения выразила согласие содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начало работы миссии запланировано уже в октябре. Она пробудет на границе, максимум, два месяца и будет содействовать укреплению доверия между сторонами.

Напомним, демаркация и делимитация границы Армении и Азербайджана является одним из условий для мирного договора, выдвинутого Баку. В этом случае Еревану нужно будет определиться со статусом Нагорного Карабаха.