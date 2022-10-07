Глушковский район, Курская область, 7 октября 2022, 09:41 — REGNUM Не менее 10 снарядов было выпущено ВСУ вечером 6 октября по посёлку Тёткино в Курской области. Во время обстрела скончался пожилой местный житель, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
В результате террористической атаки серьёзно пострадали дома на улице Карла Маркса, кроме того здесь повреждён газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская.
Утром 7 октября на месте уточняют окончательный масштаб повреждений в посёлке.