Глушковский район, Курская область, 7 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Не менее 10 снарядов было выпущено ВСУ вечером 6 октября по посёлку Тёткино в Курской области. Во время обстрела скончался пожилой местный житель, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

В результате террористической атаки серьёзно пострадали дома на улице Карла Маркса, кроме того здесь повреждён газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская.

«Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал глава региона.

Утром 7 октября на месте уточняют окончательный масштаб повреждений в посёлке.