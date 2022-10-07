Москва, , 09:40 — REGNUM Восьмой пакет Евросоюза исключит возможность использования гражданами РФ связанными с криптовалютами торговых и кастодиальных сервисов, зарегистрированных в европейских странах, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь.

Криптовалюта Bitcoin.com

«Возможность сохранится для тех, кто сможет предоставить подтверждение вида на жительство или фактическое проживание в Евросоюзе.

Если раньше компании ограничивали объем средств на кошельках суммой в €10 000, а полный запрет вводили единицы вроде биржи Bittrex, то после ужесточения ограничительных мер — россиянам придется искать другие возможности.

Среди крупных централизованных платформ останутся Huobi и Bybit, которые и ранее не вводили никакие ограничения. Важной будет позиция Binance, которая обладает лицензиями в Италии, Франции и Испании — сохранит ли лимит в €10 000 на своей глобальной платформе или же подчинится новым правилам.

Это же касается и еще одной популярной площадки, OKX, которая не замечена в экспансии в страны Старого Света, но которая ранее также ограничила лимит в соответствии с требованиями ЕС.

На сервисах P2P-обмена криптовалют на фиат, в которых биржи выступают гарантом, но не участником сделок, скорее всего, нововведения не скажутся.

Альтернативой централизованным сервисам может стать хранение криптовалют на некастодиальных (аппаратных кошельках), что потребует определенных знаний и будет предполагать риск утраты средств вместе с потерей приватных ключей.

Для обмена криптоактивов можно будет использовать децентрализованные аналоги бирж. Так называемые DEX – Uniswap, PancakeSwap, Curve и другие – работают по алгоритму автоматического маркетмейкера и их код, не предполагает KYC-проверку.

Разработчики таких протоколов могут при прочих равных ввести ограничения по территориальному признаку на уровне фронтэнда, но их можно будет обойти за счет применения VPN-сервисов.

В целом благодаря отсутствию такой логики в смарт-контрактах доступ к DEX все равно будет возможен из любой точки мира, невзирая на позицию регуляторов. Согласно Citi, DEX продолжат постепенно отвоевывать долю рынка у централизованных конкурентов.

Одним из факторов роста их популярности станет как раз попытка избежать прохождения KYC-процедур и желание сохранить конфиденциальность», — пояснил эксперт.

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