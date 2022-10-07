Уфа, 7 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поблагодарил президента РоссииВладимира Путина за поддержку, которую он оказывает республике. Об этом он написал 7 октября на своей странице в социальной сети.

Kremlin.ru Владимир Путин и Радий Хабиров

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7 октября президент России отмечает день рождения.

«Я благодарен президенту за поддержку, которую он всегда оказывал нашей республике. Владимир Владимирович помог восстановить историческую справедливость и своим указом присвоил звание Героя России генерал-майору Минигали Шаймуратову. Поддержал наши заявки на образование в республике Евразийского НОЦ мирового уровня, строительство студенческого кампуса, создание карбонового полигона», — сообщил глава республики.

Он отметил, что Путин всегда с теплом и уважением относился к Башкирии.

«Не раз подчеркивал многонациональность нашего края и храбрость воинов, которые на протяжении всей истории защищали рубежи Родины. Так происходит и сейчас», — добавил Хабиров.

Он отметил, что сейчас вся Россия сплотилась вокруг президента.

«Потому что знают: за ним — правда. За ним — наше будущее», — сообщил он.

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