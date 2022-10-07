Екатеринбург, 7 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. На полигоне «Свердловский» при проведении финала V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции пострадали два парашютиста. Об этом пишут СМИ.

mil.ru Парашютист

Двое парашютистов получили травмы ног после неудачной посадки. Одного из мужчин госпитализировали.

«Похоже, что это были любители — профессионалы, тем более военные, так не приземляются: на одну ногу с пробежкой. У обоих травмы ноги, пострадавшими занимаются медики», цитирует ЕАН слова очевидцев.

Отметим, спортивные состязания нередко оборачиваются трагедией. Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года во время марафона в Екатеринбурге умер спортсмен.