Донецк, 7 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:45 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:09 из Нетайлово каратели ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.