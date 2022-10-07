Тюмень, 7 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту гибели супружеской пары во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

СУ СКР по Тюменской области На месте гибели пожилых супругов

Трагедия произошла около 7:00 (5:00 мск) 7 октября. В ходе ликвидации пожара в деревянном двухэтажном доме, расположенном на улице Лесной в СНТ «Сосёнка-81» обнаружены тела супругов — 85-летней женщины и 84-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти.

Одна из версий причины трагедии — неправильная установка печи и её эксплуатация. По факту проводится доследственная проверка. На данный момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в ночь на 6 октября произошёл крупный пожар. Погибли четыре человека.