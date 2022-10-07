Дзержинский район, Калужская область, 7 октября 2022, 09:48 — REGNUM Более тысячи молодых сосен высажены сегодня, 6 октября, в Дзержинском районе Калужской области у села Дворцы в память о Великом стоянии на Угре 1480 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Волонтёры, в числе которых были представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, журналисты, ученики лесничества Silva из Редькинской школы высадили лес в историческом месте. Здесь в 1480 году воины Великого князя Ивана III вели битву с войсками хана Большой Орды Ахмата, который в итоге закончил военную кампанию и ушел в Орду.
Высадка молодых сосен у калужского села Дворцы — одно из многих региональных мероприятий всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходит в рамках национального проекта «Экология».
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