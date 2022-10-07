Дзержинский район, Калужская область, 7 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Более тысячи молодых сосен высажены сегодня, 6 октября, в Дзержинском районе Калужской области у села Дворцы в память о Великом стоянии на Угре 1480 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Участники акции

Волонтёры, в числе которых были представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, журналисты, ученики лесничества Silva из Редькинской школы высадили лес в историческом месте. Здесь в 1480 году воины Великого князя Ивана III вели битву с войсками хана Большой Орды Ахмата, который в итоге закончил военную кампанию и ушел в Орду.

«Высадка сосен на этом поле стала доброй традицией нашего министерства. Это знаковое, историческое место, на котором происходили события Великого стояния на Угре. Это истинное место силы, ведь здесь в конце XV века родилась независимая Россия», — отметил участник акции министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин.

Высадка молодых сосен у калужского села Дворцы — одно из многих региональных мероприятий всероссийской акции «Сохраним лес», которая проходит в рамках национального проекта «Экология».