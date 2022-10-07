Челябинск, 7 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Имеющий «бронь» депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков («Единая Россия») в возрасте 54 лет получил повестку в связи с мобилизацией и намерен отбыть на фронт.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Взял с собой все необходимое. Сегодня отбываю в учебку, а дальше на фронт», — цитирует Голикова URA. RU.

Парламентарий родился 21 октября 1968 года, является зампредом комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный закон о мобилизации дает народным избранникам право на отсрочку, депутаты Госдумы отправляются на фронт в качестве добровольцев по желанию.