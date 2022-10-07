Токио, 7 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Санкции в отношении более чем 80 физических лиц и девяти организаций из России ввели власти Японии. Обновлённый санкционный список 7 октября обнародован на сайте японского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

При этом в новый санкционный перечень внесены 81 лицо, включая 23 человек, связанных с новыми регионами РФ, и девять российских организаций. При этом против них предполагаются такие санкции, как заморозка активов.

Также указывается, что такие изменения внесены властями Японии после воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте Франции заявили, что антироссийские санкции не привели к удушению экономики России, хотя это было заявлено в качестве цели.