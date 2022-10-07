Ярославль, , 09:53 — REGNUM В Ярославле откроется галерея актёрской славы Леонида Куравлёва. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Правительство Ярославской области

«8 октября советскому и российскому актёру Леониду Куравлёву исполнилось бы 86 лет. Он на века останется в образе своего киногероя в скульптурной композиции «Афоня». Именно этот снимавшийся в Ярославле фильм однажды породнил Леонида Куравлева с нашим городом», — рассказал председатель благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии» Александр Седухин.

О своих тёплых чувствах к нашему городу актёр высказывался неоднократно. В одном из своих интервью он признался: «Я ещё больше люблю Ярославль». В столицу Золотого кольца Куравлёв приезжал не только как кинокритик, но и как благотворитель. Он был частым и желанным гостем у ярославцев. Горожане так полюбили актёра, что даже вышли с инициативой создать «переулок Леонида Куравлёва».

Открытие тематической локации пройдёт в полдень 8 октября в Революционном проезде. Там представят три народных объекта, посвящённых известному актёру: живой арт-объект «Дуб памяти Леонида Куравлёва», галерею актёрской славы и фотоальбом «Мосфильм Ярославии».

«Сегодня на наших глазах идет развитие новой точки туристического притяжения — территории, посвященной актёрской славе Леонида Куравлева, чье творчество тесно связано с Ярославской землей», — отметила директор департамента туризма Галина Крохмаль.

Напомним, памятник героям фильма «Афоня» сантехнику Борщову и штукатуру Коле был открыт в Ярославле в 2010-м году к 35-летию выхода фильма на экраны. Теперь к нему добавятся новые арт-объекты, которые повысят интерес ярославцев и туристов к городу и его истории.

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