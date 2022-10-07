В Ярославле откроется «переулок Леонида Куравлёва»
Ярославль, 7 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Ярославле откроется галерея актёрской славы Леонида Куравлёва. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.
О своих тёплых чувствах к нашему городу актёр высказывался неоднократно. В одном из своих интервью он признался: «Я ещё больше люблю Ярославль». В столицу Золотого кольца Куравлёв приезжал не только как кинокритик, но и как благотворитель. Он был частым и желанным гостем у ярославцев. Горожане так полюбили актёра, что даже вышли с инициативой создать «переулок Леонида Куравлёва».
Открытие тематической локации пройдёт в полдень 8 октября в Революционном проезде. Там представят три народных объекта, посвящённых известному актёру: живой арт-объект «Дуб памяти Леонида Куравлёва», галерею актёрской славы и фотоальбом «Мосфильм Ярославии».
Напомним, памятник героям фильма «Афоня» сантехнику Борщову и штукатуру Коле был открыт в Ярославле в 2010-м году к 35-летию выхода фильма на экраны. Теперь к нему добавятся новые арт-объекты, которые повысят интерес ярославцев и туристов к городу и его истории.