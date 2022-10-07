Пекин, , 09:36 — REGNUM США и их союзники пытаются очернить имидж Китая из-за ситуации в Синьцзяне, заявили в министерстве иностранных дел КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Международное сообщество хорошо понимает планы и США и выступает против них, рассказали в МИД. В ведомстве отметили, что эти подлые уловки по вмешательству во внутренние дела других стран под предлогом прав человека вызывают лишь отвращение в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии раскрыло причину, по которой Индонезия отклонила предложение США провести дебаты, связанные с уйгурским вопросом в Китае в совете ООН по правам человека.