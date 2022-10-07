Чебоксары, , 09:35 — REGNUM Запущенный на госуслугах сервис «Стань добровольцем» набирает обороты. Из более чем 2 тыс. поданных заявок 167 — от жителей Чувашии, сообщает минцифры республики.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новый сервис предназначен для тех, кто не получил повестку, но решительно намерен принять участие в спецоперации РФ по защите Донбасса и его жителей. Главными требованиями для желающих попасть в добровольческий отряд являются наличие гражданства Российской Федерации, возраст до 60 лет и опыт военной службы, службы в силовом ведомстве либо увлечение стрелковыми видами спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что свыше 70 тыс. запросов на запись добровольцем принято на портале государственных услуг.

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