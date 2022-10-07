Оренбург, 7 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. На востоке Оренбужья напали на инкассаторов. Об этом 7 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цитата из кф «Миллиард». реж Роман Прыгунов. 2019. Россия Инкассация

Инцидент произошёл в городе Орске. В момент происшествия инкассаторы находились в служебном автомобиле.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства разбойного нападения.

« Предварительно установлено, что в нападении принимали участие три человека. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и личности подозреваемых», — сказали в полиции.