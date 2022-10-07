Стокгольм, , 09:38 — REGNUM Цены на жилье в Швеции продолжают падать, о чем свидетельствуют новые данные профильной организации Svensk Mäklarstatistik. Как предупреждают журналисты телеканала SVT, это может привести к кризису для ипотечников.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

За последний месяц цены на отдельные домовладения упали на 1%, а цены на квартиры — на 2%, если смотреть по стране в целом. Цены на квартиры упали чуть меньше, чем в прошлом месяце, а темпы падения цен на частные дома остались на прежнем уровне.

Другими словами, каждый, кто продает свой дом сейчас, получает значительно меньше денег, чем год назад.

Хуже всего обстоит дело с домохозяйствами с высокой долей заемных средств. Например, в случае болезни, безработицы или развода это может означать, что вы вынуждены продать свой дом по более низкой цене, чем он был куплен, что может означать, что весь ипотечный кредит не может быть возвращен банку.