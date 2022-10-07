Владивосток, 7 октября 2022, 09:33 — REGNUM Приморский край помогает восстанавливать подшефный Торез в Донецкой Народной Республике.
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«Ремонтно-восстановительные работы выполнены на 22 объектах социальной инфраструктуры. Отремонтировано пять участков улично-дорожной сети общей протяженностью 6,3 км. Заменён аварийный участок Лутугинского водопровода в 3,7 км.
Выполнены работы по замене оконных блоков и входных групп в четырёх школах, четырёх детских садах и одной спортивной школе. Установлены одна спортивная и пять детских площадок. Завершен капитальный ремонт школы №11. Он выполнен впервые с момента постройки здания в конце 70-х годов», — сообщил телеграм-канал «Полпред ДФО».
Как сообщало ИА REGNUM, в Новоамвросиевской школе Донецкой Народной Республики силами и средствами Амурской области проведён капитальный ремонт. В здании полностью заменили систему отопления, утеплили кровлю и стены.