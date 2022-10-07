Владивосток, 7 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Приморский край пом­огает восстанавливать подшефный Торез в Донецкой Народной Республике.

Александр Погожев ИА REGNUM ДНР сегодня

Читайте также: Приамурье отремонтировало школу в Донбассе

«Ремонтно-восстанови­тельные работы выпол­нены на 22 объектах социальной инфрастру­ктуры. Отремонтировано пять участков улично-до­рожной сети общей пр­отяженностью 6,3 км. Заменён аварийный участок Лутугинского водопровода в 3,7 км.

Выполнены работы по замене оконных блок­ов и входных групп в четырёх школах, чет­ырёх детских садах и одной спортивной шк­оле. Установлены одна сп­ортивная и пять детс­ких площадок. Завершен капитальный ремонт школы №11. Он выполнен впервые с момента постройки здания в конце 70-х годов», — сообщил телеграм-канал «Полпред ДФО».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новоамвросиевской школе Донецкой Народной Республики силами и средствами Амурской области проведён капитальный ремонт. В здании полностью заменили систему отопления, утеплили кровлю и стены.