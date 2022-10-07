Вашингтон, 7 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Пребывающие в США авиапассажиры, которые побывали в Уганде за 21 день до вылета, должны будут пройти усиленный контроль в одном из пяти американских аэропортов, сообщило на своем сайте посольство Соединенных Штатов в угандийской столице Кампале.

Alan Levine Аэропорт

Для приема таких самолетов будут работать только международный аэропорт Даллес (округ Колумбия), аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, международный аэропорт Либерти в Ньюарке (штат Нью-Джерси), международный аэропорт Хартсфилд-Джексон (штат Атланта) и международный аэропорт Чикаго О’Хара (штат Иллинойс).

В посольстве отметили, что случаев заболевания лихорадкой Эбола в США не выявлено, и риск проникновения инфекции в страну «низок». При этом ни одна авиакомпания не летает напрямую из Уганды в Соединенные Штаты, но однако есть рейсы из других стран с пересадками в угандийских аэропортах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября центр по контролю за заболеваниями Нигерии объявил, что нигерийские органы здравоохранения приведены в режим повышенной готовности из-за вспышки Эболы в Уганде.