Донецк, 7 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка и Ясиноватую в ДНР, сообщили 7 октября в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:23 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:40 из Орловки киевские каратели обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

В 08:50 из Нетайлово ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.