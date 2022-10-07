Херсон, 7 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Расправу над мирными жителями устроили киевские боевики на севере Херсонской области. Расстреляны 16 человек, сообщил 7 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, сначала с применением американских систем HIMARS было обстреляно село Дарьевка, в результате погибли мирные жители. Затем ракетами обстреляли колонну гражданских автомобилей.

«В Великой Александровке на глазах у односельчан укронацисты расстреляли местных 16 жителей», — написал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Стремоусов рассказал о перегруппировке российских войск в Херсонской области.

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