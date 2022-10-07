Нью-Йорк, США, 7 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. И без того плохой год для криптовалют стал еще хуже после того, как в результате взлома крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance было выведено около 100 млн долларов в криптовалюте, о чем сообщает Bloomberg.

Crypto.by Блокчейн

Злоумышленники воспользовались уязвимостью блокчейн-моста, и проблема «сейчас решается», сообщил 7 октября в соцсети миллиардер, соучредитель Binance Чанпэн Чжао.

Представитель BNB Chain, блокчейна Binance, оценил инцидент в 100-110 млн долларов США в цифровых токенах. Около 7 млн долларов из украденных средств уже удалось заморозить. Работа моста BSC Token Hub приостановлена.

В 2022 году в результате взломов было украдено около 2 миллиардов долларов в криптоактивах. Популярной мишенью при этом были кроссчейн-мосты, используемые для передачи токенов между блокчейнами.

Экосистема Binance относится к числу наиболее пострадавших. Чжао заявил в соцсети, что «по всей вероятности, Binance покроет все средства, которые уйдут хакерам».

Представитель BNB Chain заявил, что работает со службами безопасности, чтобы заморозить переводы украденных средств. Криптовалюта Binance BNB 7 октября упала на 3,3% и по состоянию на 4:08 утра по московскому времени торговалась около $285.

Широкие криптовалютные рынки восприняли последние события спокойно. Курс биткоина почти не изменился и находится около отметки $20 000.