Стокгольм, 7 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Вечером 6 октября уходящая в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Праге. Об итогах встречи сообщило новостное агентство ТТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Скажу, что мы в Швеции работаем в соответствии с соглашением, заключенным в Мадриде, и Турция также отметила решение Инспекции стратегической продукции разрешить поставки в Турцию», — отметила Андерссон.

Она также заверила Эрдогана, что новое правительство будет отстаивать Мадридское соглашение.

«Было важно убедиться, что они знают, что передача власти в Швеции будет проходить упорядоченно и последовательно. У нас был хороший диалог», — добавила премьер-министр.