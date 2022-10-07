7 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Президент США Джо Байден пятится задом и загадочно улыбается, как Гомер Симпсон, потому, что воспитан на этом известном мультике. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 09:58 — REGNUM Поведение американского лидера Джо Байдена, который, отвечая на вопрос одного из репортеров, выразил «разочарование» из-за решения ОПЕК+, загадочно улыбнулся и стал пятиться назад, рассмешило пользователей соцсетей. Но не все разглядели в нём Гомера Симпсона.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зачем Гомера унижать, сравнивая с дедом Бидоном?» — иронизирует Андрей.

«Больное общество согласно на больного президента. Иначе Трамп придёт — и конец веселью для очень важных людей», — считает Светлана Агапова.

«Байден как слышит «Путин» или «Россия», так у него сбой в системе происходит», — смеется Наталья.

«Байденом управляет группа людей, мировых олигархов-сионистов, с которыми не надо было шутить», — поделился мнением Матвей Вилисов.

«Смешно было бы, если бы он управлял экономикой. В США президент может заниматься только внешней политикой и армией, больше ничего не может, а внутренние вопросы решает далеко не он. Но игру в монополию никто не отменял», — считает Лев.

«Ничего смешного нет, этот маразматик управляет самой крупной экономикой и самой мощной армией в мире», — считает Иван Мазаев.

«То, что этот старый больной маразматик, который свое уже отжил, имеет доступ к ядерной кнопке, — очень грустно», — соглашается Светлана.

Гомер Симпсон Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Мэтт Гроунинг. 1989. США

«Дед на батарейках», — отозвался о Байдене Сергей Фадеев.

«Дед всë, что знал, уже забыл», — отмечает Марина.

«Эти лидеры — марионетки, их поставили разрушить свои государства, никто там ничего не решает. Ни Трасс, ни Байден, ни Шольц», — отмечает Кристина.

«Весело же. А вы Байдена, главное, на второй срок выберите — совсем обхохочетесь! Демократия же. И толерантность. Полная», — иронизирует Марианна Шахназян.

«Хуже всего то, что эти люди даже не стесняются показывать всему миру своё «наплевать на всех — делаем, что нужно нам». И как бы ни смешон был Байден, дела Госдепа приведут к страшным последствиям. Один Зеля чего стоит….» — рассуждает Владимир Л.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как начал пятиться назад и загадочно улыбаться после ответа на вопрос о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти. В соцсетях отмечают, что ситуация напомнила о меме с Гомером Симпсоном: не хватало только куста, в котором он спрячется.

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