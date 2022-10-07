Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве в ближайшем будущем спрос на вторичное жилье может упасть на 10-20%, передаёт 7 октября «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков «Инком-Недвижимость».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению экспертов, при благоприятном сценарии снижение интереса к недвижимости в столичном регионе составит 10%, при более негативном — до 20%, соответственно, это приведет к снижению цен.

Отмечается, что в сентябре в Москве квадратный метр подешевел на 0,35%, в Подмосковье — на 0,15%, в Новой Москве — без изменений. На сегодняшний день в старых границах Москвы квадратный метр стоит в среднем 281 тыс. руб, в Новой Москве 203,9 тыс. руб, в Подмосковье - 139,9 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Москве построили 1 млн кв. метров недвижимости, в том числе 0,5 млн кв. метров жилья.

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