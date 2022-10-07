Херсон, 7 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На севере Херсонской области киевские войска расстреляли 16 человек. Об этом сообщает 7 октября РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Происшествие случилось в селе Великая Александровка на севере региона. По информации властей, киевские военные расстреляли 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета американской РСЗО попала в пассажирский автобус в Херсоне, погибли пять человек, ещё пять находятся в больнице.