Стокгольм, , 09:31 — REGNUM Пока не ясно, какие партии в Швеции получат министерские посты в правительстве, возглавляемом Ульфом Кристерссоном. Об этом пишут местные шведские СМИ.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Главный вопрос состоит в том, должны ли в новом кабинете министров заседать Либералы или нет.

Шведские демократы говорят «нет», в то время как Ульф Кристерссон, как говорят, непреклонен в отношении предоставления постов в кабинете Либералам.

Источник в партии Шведских демократов сообщил редакции газеты DN, что его партия «по уважительным причинам» не доверяет Либералам, которые переметнулись на сторону левого блока в 2019 году, заключив Январское соглашение и позволив тогдашнему лидеру Социал-демократов Стефану Лёвену стать премьер-министром.

«Умеренные посадили за стол партию, которая доставляет больше всего хлопот и имеет странное представление о себе и своей роли в этом процессе», — сказал источник.