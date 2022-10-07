Уфа, , 09:32 — REGNUM Суд в Уфе оштрафовал 23-летнего мужчину за покушение на дачу взятки для получения отсрочки от призыва на службу в Вооруженные силы России. Об этом 7 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В суде было установлено, что в конце 2019 года фигурант уголовного дела договорился со своим приятелем передать взятку должностному лицу военного комиссариата для получения отсрочки от призыва на службу в Вооруженные силы России.

В материалах дела указано, что после этого он перевел 175 тысяч рублей на банковский счет посредника, но последний деньги сотруднику военного комиссариата не передавал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, способствование в изобличении иных участников преступления», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Ленинский районный суд г. Уфы переквалифицировал действия обвиняемого с дачи взятки на покушение на дачу взятки в крупном размере и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

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