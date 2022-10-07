Белгород, 7 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в очередной раз продлён для аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Росавиации.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Мера будет действовать до 03:45 (по московскому времени) 16 октября. Ограничение также распространяется ещё на 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Белгорода закрыт для полётов с февраля 2022 года.