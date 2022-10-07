Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. После неспокойной ночи с сильным ветром, порывы которого достигали 18 м/с, и дождем Санкт-Петербург оказался в тыловой части циклона Zydrune. Ветер в Финском заливе ночью немного ослабел, и уровень воды в Неве начал снижаться, сообщил 7 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

По его словам, ночью у Горного института уровень воды в Неве поднялся до отметки 99 см. К 09:20 мск данный показатель, благодаря ослабевшему ветру, опустился до 73 см.

«Ветер в период прохождения холодного атмосферного фронта усиливался в Санкт-Петербурге до 15 м/с, на акватории Невской губы (Кронштадт, Лисий Нос) до 18 м/с», — заметил Колесов.

Согласно прогнозу на 7 октября, ветер будет еще свежий, но слабее. Ожидаются небольшие осадки в виде кратковременного дождя и будет по-прежнему не по сезону тепло, до +14 градусов. Атмосферное давление начнет повышаться.

Добавим, что затворы водопропускных сооружений комплекса защитных сооружений (КЗС) САнкт-Петербурга от наводнений до сих пор находятся в положении «закрыто».