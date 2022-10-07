Прага, 7 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних диверсий на «Северных потоках», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон

«У нас есть инфраструктура, которая делает нас уязвимыми, это касается стран ЕС и других членов (Европейского политического сообщества): газопроводы, кабели, спутники. Нам необходима европейская стратегия для ее защиты», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам первого заседания Европейского политического сообщества в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес Москвы в разрушении «Северных потоков».

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