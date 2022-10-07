Ульяновск, , 09:37 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем и пожелал неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу поблагодарить президента за большое внимание к нашему региону. Его поддержка позволяет реализовать в Ульяновской области множество масштабных социально значимых проектов. И мы обязательно продолжим исполнять поручения главы государства», — написал Русских в своем телеграм-канале, отметив поистине исторические события, происходящие в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя президента России Владимира Путина с 70-летием подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с ним, равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических связей между двумя странами.

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