Таллин, , 09:26 — REGNUM Индекс потребительских цен в Эстонии в сентябре 2022 года повысился по сравнению с сентябрем 2021 года на 23,7%, свидетельствуют уточненные данные Департамента статистики.

Инфляция Pixabay.com

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, в сравнении с сентябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, — от общего повышения индекса они составили более 40%.

«Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо — на 118,3%, поступившее в дома электричество — на 105,5% и теплоэнергия (отопление) – на 62,9%», — перечислила она.

Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили четверть от общего повышения индекса, а изменения цен, связанные с транспортом, — одну седьмую часть. Бензин был дороже на 28,5% и дизельное топливо — на 52,2%, чем год назад.

Из продуктов питания в сравнении с сентябрем 2021 года более всего подорожал сахар (86,2%). Мука и крупы подорожали на 76,0%, специи — на 61,4%, прочие масла — на 60,6%, яйца — на 54,4% и говядина — на 53,5%.

Ранее сообщалось об инфляции в размере, превышающем 24% (24,1%). Похожие цифры опубликовал и Евростат — 24,2%. Уточненные данные Евростат опубликует в середине октября 2022 года.