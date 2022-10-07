Прага, , 09:26 — REGNUM Мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан уже до конца текущего года. Об этом вечером 6 октября сообщил журналистам азербайджанский президент Ильхам Алиев после встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Праге.

Ильхам Алиев President.az

«Полагаю, если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года», — сказал Алиев.

Он сообщил, что пять принципов мирного соглашения, о которых ранее заявил Баку, не вызывают вопросов у Еревана и Брюсселя.

Напомним, пять принципов мирного договора с Арменией, которые ранее объявил Алиев, предполагают взаимное признание «территориальной целостности». Это фактически означает признание Ереваном Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

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