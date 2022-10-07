Канберра, 7 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Новый главнокомандующий австралийской армией генерал-лейтенант Саймон Стюарт предупредил, что к перспективе ядерной войны в Европе следует относиться «очень серьезно», поскольку мир вступает в стратегическую эру, отличную от прошлых 80 лет.

Ядерное оружие

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В интервью радиостанции ABC Стюарта спросили, «реальна ли недавняя угроза российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие».

»Я думаю, мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы живем в эпоху стратегического соперничества, когда великие державы вооружены ядерным оружием, — это то, что нам нужно понять, потому что это отличается от той стратегической среды, в которой мы жили последние 80 лет», — ответил высокопоставленный военный.

Напомним, что ранее глава РФ Владимир Путин пообещал защищать территорию страны всеми доступными средствами, что многими на Западе было расценено как угроза применения ядерного оружия.