Канберра, 7 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Новый главнокомандующий австралийской армией генерал-лейтенант Саймон Стюарт предупредил, что к перспективе ядерной войны в Европе следует относиться «очень серьезно», поскольку мир вступает в стратегическую эру, отличную от прошлых 80 лет.

Ядерное оружие

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В интервью радиостанции ABC Стюарта спросили, «реальна ли недавняя угроза российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие».

»Я думаю, мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы живем в эпоху стратегического соперничества, когда великие державы вооружены ядерным оружием, — это то, что нам нужно понять, потому что это отличается от той стратегической среды, в которой мы жили последние 80 лет», ответил высокопоставленный военный.

Напомним, что ранее глава РФ Владимир Путин пообещал защищать территорию страны всеми доступными средствами, что многими на Западе было расценено как угроза применения ядерного оружия.