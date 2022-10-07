Сеул, , 09:26 — REGNUM В 2022 году производство риса в Южной Корее составит примерно 3,8 млн тонн, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Рис Dsh.krasnodar.ru

Напомним, что в текущем году посевную площадь риса сократили на 0,7%, до 727 158 га. Урожайность также сократилась на 1,3%, до 523 кг на 10 га.

Сокращение объёма производства риса наблюдалось с 2015 года, однако в 2021 году объём производства впервые увеличился. В текущем году вновь отмечается снижение показателя.

Эксперты отметили, что сокращение посевных площадей риса объясняется политикой правительства по поддержке производства других зерновых и снижению цен на рис.