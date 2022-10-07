Екатеринбург, 7 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Жителя села Байкалово Свердловской области, совершившего двойное убийство, направят на принудительное лечение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что мужчина во время застолья на почве ревности нанес несколько ударов ножом знакомой и хозяину квартиры, в которой находился. В результате полученных травм уральцы скончались.

Экспертиза выявила у мужчины хроническое психическое расстройство. В момент убийства он не осознавал опасность своих действий. Материалы уголовного дела направлены в Свердловский областной суд. Инстанция рассмотрит вопрос о применении к уральцу мер принудительного лечения.