Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Бесплатный проезд на общественном транспорте в Петербурге будет обеспечен детям мобилизованных граждан, а также добровольцев. Этой льготой смогут воспользоваться не только школьники, но и студенты, и другие учащиеся.

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о дополнительных мерах поддержки для мобилизованных петербуржцев и их семей. В рамках исполнения этого поручения вице-губернатор Кирилл Поляков поставил комитету по транспорту задачу обеспечить бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта, а также в метро детям добровольцев и военнослужащих запаса, призванных на службу в ходе частичной мобилизации.

Бесплатный проезд смогут получить:

• дети старше 7 лет (дети младше этого возраста перевозятся бесплатно в любом случае);

• обучающиеся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга;

• студенты, ординаторы, аспиранты, адъюнкты, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Напомним, среди других мер для семей мобилизованных и добровольцев в Петербурге: бесплатное питание (завтрак и обед) для детей в образовательных учреждениях, 100-процентное освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях, внеочередное поступление в детские сады и школы, предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и ряд других мер.

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