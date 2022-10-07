Херсон, 7 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали фото пассажирского автобуса, в которого 7 октября попала ракета.

Система залпового огня HIMARS

Происшествие случилось на Дарьевском мосту в Херсоне около 7:00. В результате удара пять человек погибли, ещё пять пострадали и находятся в состоянии средней степени тяжести.

Очевидцы опубликовали видео с автобусом, в который попала ракета, выпущенная боевиками из американской РСЗО HIMARS. На кадрах — обугленный и помятый каркас без стёкол и обшивки.