Луганск, 7 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Отряд спецназа «Ахмат» совместно с армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и группой «Вагнера» заняли оборонительный рубеж около Спорного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Командующий «Ахматом» на данном направлении уточнил, что занять важный рубеж удалось 6 октября.

«Потихоньку делаем свою работу и не собираемся ни на шаг отступать назад», — отметил в беседе с РИА Новости Алаудинов.

Он также подчеркнул, что «на нашем участке фронта наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР и «музыкантами» (группа «Вагнера») каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября командир мотострелкового взвода ВС России с позывным Орёл сообщил, что на станции переработки газа в районе посёлка Спорного Бахмутского района ДНР бандеровцы закрепились по аналогии с «Азовсталью» в Мариуполе. По его словам, из этой точки регулярно выходят диверсионно-разведывательные группы, а к станции подъезжают разные машины, в том числе иномарки.