История вопроса

Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Они строились с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. Только на территории Чувашии протяжённость Сурско-Казанского рубежа составила 380 км.

По информации Государственного архива современной истории Чувашии, на работу было направлено 171 450 рабочих, 13 660 человек конных — по сути, это третья часть трудоспособного населения республики (на 1 октября 1941 года числились 511 608 жителей в возрасте от 17 до 54 лет). Ежедневно только в Чувашии на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек».

Работа «велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Отдаленность рубежа, слабая его населенность затрудняли размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража».

