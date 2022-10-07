Чебоксары, 7 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Белорусская почта посвятила Чувашии художественную немаркированную карточку, на которой изображен мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Реализация художественной карточки «Беларусь — Чувашия» началась с 6 октября 2022 года, сообщает министерство связи и информатизации Белоруссии.

Https://t.me/oanikolaev/2004 Художественная немаркированная карточка «Беларусь – Чувашия»

На карточке изображены памятный знак «Живая память благодарных поколений» в Минске (фото С. Цырулик) и мемориал «Строителям безмолвных рубежей» (фото О. Агатеевой).

Художественная карточка подготовлена в сотрудничестве с министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии, Российским военно-историческим обществом. Тираж карточки — 1000 экземпляров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2022 года в Козловском районе Чувашии был открыт первый в России федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвящённый труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей. Он представляет собой золотой шар, символизирующий Землю с рытвинами-окопами, и 38 уходящих в небо серебряных стел разной длины, напоминающих извилистую форму окопов и траншей Сурского рубежа. Каждая стела означает 10 км линий обороны (всего в 1941—1942 годах в Чувашии было выкопано 380 км окопов и ходов сообщений). Также установлено 26 гранитных стел в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа.

Читайте также: Чувашский министр: ИА REGNUM играет первую скрипку в теме Сурского рубежа