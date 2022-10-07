Канберра, 7 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В день осведомленности об эйджизме был опубликован национальный опрос, показывающий, что почти 70% жителей Австралии старше 50 лет согласны с тем, что эйджизм в отношении пожилых граждан является серьезной проблемой в обществе. Об этом 7 октября сообщило агентство AAP.

(сс) PICNIC_Fotografi Пожилые люди

Согласно данным опроса, австралийцы в возрасте от 50 до 60 лет гораздо больше обеспокоены эйджизмом, чем люди постарше.

Почти три четверти людей старше 50 лет считают, что Австралия делает недостаточно для повышения осведомленности об эйджизме и борьбы с ним, а 58% хотят, чтобы правительство провело информационную кампанию. Тем не менее, согласно исследованию, проведенному RedBridge Group для компании EveryAGE Counts, люди в возрасте 50−60 лет чаще, чем люди в возрасте 80−90 лет, считают эйджизм серьезной проблемой.

В недавнем опросе, проводимом компанией RedBridge Group, приняли участие 1 040 человек.