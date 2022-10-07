Канберра, , 09:22 — REGNUM Резервный банк Австралии предупреждает, что серьезные кибератаки, подобные той, которая была совершена против оператора сотой связи Optus, могут вызвать шок в финансовых учреждениях по всей стране. Об этом 6 октября AAP.

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Резервный банк Австралии предупреждает, что угроза дальнейших кибератак на кредитно-финансовый сектор остается высокой и может дестабилизировать финансовую систему за счет роста случаев мошенничества.

Финансовое мошенничество с использованием украденных данных может подорвать доверие к банкам и банковской системе, говорится в отчете регулятора.

В документе также отмечается, что недавний взлом Optus и другие крупномасштабные хакерские атаки на личные данные подчеркивают необходимость того, чтобы регулирующие органы и финансовые учреждения продолжали укреплять свою киберустойчивость.